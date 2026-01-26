Durante la vicenda del doping vivevo con Federica Pellegrini che è rimasta in silenzio Pur sapendo che ero innocente non mi ha sostenuto | lo sfogo di Filippo Magnini

Durante la vicenda del doping, Filippo Magnini ha dichiarato di aver vissuto con Federica Pellegrini, che non gli avrebbe offerto supporto nonostante fosse innocente. L’atleta ha condiviso queste riflessioni nel suo intervento a “Verissimo” del 25 gennaio, ricordando il periodo tra il 2011 e il 2017, e sottolineando l’assenza di sostegno da parte di Federica durante un momento difficile della sua carriera.

Filippo Magnini ospite a “Verissimo”. ieri 25 gennaio, è tornato a parlare di Federica Pellegrini, alla quale è stato legato dal 2011 al 2017. La sua ex, infatti, durante la sua intervista sempre a “Verissimo” aveva dichiarato: “La storia con lui per me è stata importante, anche se travagliata”. La puntualizzazione era stata fatta perché tempo prima Magnini a “Belve” alla domanda “È stato un amore importante?”, l’ex nuotatore aveva risposto: “ Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non c’è stato tanto rispetto nei miei confronti: a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia, no, non mi ha lasciato un bel ricordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

