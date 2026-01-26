Duomo gremito per l’ultimo saluto a Rocco Commisso Catherine e Joseph | Andremo avanti nel suo nome

A Firenze, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore ha accolto l’ultimo saluto a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso il 16 gennaio a New York. La messa in suffragio ha visto la partecipazione della famiglia e della comunità, che si sono unite nel ricordo e nel rispetto della sua memoria, manifestando solidarietà e vicinanza nel momento di lutto.

Cattedrale gremita per la Messa in suffragio del presidente viola. Le parole della moglie Catherine e del figlio Joseph tra ricordo, valori e un messaggio chiaro sul futuro: il progetto Fiorentina prosegue nel segno della continuità e della famiglia. Firenze si è stretta attorno alla famiglia Commisso per l’ultimo, commosso saluto a Rocco Commisso. La Cattedrale di Santa Maria del Fiore, gremita in ogni ordine di posto, ha ospitato la Messa in suffragio del presidente della Fiorentina, scomparso lo scorso 16 gennaio a New York. Una celebrazione solenne e profondamente partecipata, che ha unito dolore e riconoscenza, trasformando il Duomo nel cuore pulsante dell’abbraccio della città al suo presidente.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su rocco commisso DIRETTA / L'ultimo saluto di Firenze a Rocco Commisso: segui live la Messa in Duomo Segui in diretta la messa in Duomo a Firenze, dedicata a Rocco Commisso. Fiorentina: Catherine Commisso e il figlio Giuseppe arrivati a Firenze. Lunedì messa in Duomo per Rocco Catherine Commisso e il figlio Giuseppe sono arrivati a Firenze, dove lunedì parteciperanno alla messa in Duomo dedicata a Rocco Commisso. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su rocco commisso Argomenti discussi: Il Duomo di Cormons gremito per l’ultimo saluto al giornalista Franco Femia; Mattarella a Cefalù, Cattedrale solidarizza con comunità colpite dal ciclone; Il saluto di una comunità: l’ultima parola è gratitudine; Femmicidio, Cava de' Tirreni si raccoglie in preghiera per Anna Tagliaferri. CONCERTO IN DUOMO, CATTEDRALE GREMITA PER IL MAESTRO PIOVANINel video l’intervista a Nicola Piovani, Pianista e compositore Oltre quarant’anni di carriera narrati nella splendida cornice di un Duomo di Modena gremito. Altissima la partecipazione ieri sera al c ... tvqui.it Forlì. Duomo gremito per l’ultimo saluto al vescovo emerito Vincenzo Zarri FOTOGALLERYDuomo di Forlì gremito per l’ultimo saluto al vescovo emerito di Forlì-Bertinoro mons. Vincenzo Zarri, morto venerdì scorso a Bologna all’età di 96 ... corriereromagna.it Contro il Cagliari la Fiorentina scenderà in campo con una maglia speciale, con le iniziali del presidente Rocco Commisso #Commisso #Fiorentina #FiorentinaCagliari #SerieA #ForzaViola - facebook.com facebook Firenze e la Fiorentina salutano Rocco Commisso con 'Sarà per Te' di Francesco Nuti e 'Tears in Heaven' di Eric Clapton. Dolce e straziante, quel che la musica può fare al cuore. Un momento fortissimo. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.