Due secoli di teatro piacentino | Enrico Marcotti racconta la Società Filodrammatica

La Società Filodrammatica di Piacenza, fondata nel 1825 da Maria Luigia, si appresta a celebrare il suo bicentenario nel 2026. In occasione di questa ricorrenza, la Società Dante Alighieri di Piacenza ha organizzato un incontro con Enrico Marcotti, che racconterà due secoli di attività teatrale e il ruolo storico di questa istituzione nel panorama culturale della città.

La Società Filodrammatica, istituzione di massimo rilievo per la città, con una pluralità di realizzazioni teatrali, di formazione e interpretazioni artistiche e di spettacoli, incontri, manifestazioni culturali, ha donato "momenti" di indubbio interesse per tutti, contribuendo alla formazione e costruzione di una umana sensibilità. Lo "sguardo" alle giovani generazioni (ma non solo), all’arte teatrale contemporanea (ma non solo) è stato sempre, ed è tuttora, encomiabile. L’organizzazione e realizzazione di eventi e stagioni teatrali hanno sempre ricevuto, e continuano a ricevere, plauso e apprezzamento da parte di un variegato pubblico, a favore di un ente teatrale che segna da ben due secoli un’impronta indelebile nella storia e nell’attuale contemporaneità della vita piacentina.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

