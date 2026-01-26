Due frane in dieci giorni | mille sfollati a Niscemi In Liguria massi crollano sulla strada statale

Nelle ultime due settimane, Niscemi in Sicilia e alcune zone della Liguria sono state colpite da frane e crolli di massi. A Niscemi, circa cinquecento persone sono state evacuate a causa di una frana, mentre in Liguria si registrano crolli sulla strada statale. Questi eventi evidenziano la crescente vulnerabilità del territorio di fronte a fenomeni naturali che richiedono interventi e misure di prevenzione efficaci.

L'emergenza in Sicilia sembra infinita. Una frana si è registrata nel territorio di Niscemi (Caltanissetta) e cinquecento persone sono state costrette a lasciare le loro case. Si tratta del secondo imponente cedimento del terreno in dieci giorni e il numero degli sfollati complessivo è di circa.🔗 Leggi su Today.it

Massi e detriti crollano sulla strada statale, colpita un'autoUn incidente si è verificato sulla strada statale in salita verso Macugnaga, dove massi e detriti sono caduti sulla carreggiata, colpendo un veicolo.

Sicilia, una frana minaccia Niscemi: mille sfollatiLiguria, massi sull'Aurelia, traffico bloccato in entrambe le direzioniRecenti eventi in Italia hanno coinvolto situazioni di emergenza legate a frane e crolli.

Argomenti discussi: Il comune siciliano di Niscemi è parzialmente isolato a causa di due frane successe negli ultimi 10 giorni; Nuova Zelanda: due frane una travolge un campeggio. Almeno due morti e diversi dispersi; Protezione civile siciliana: Evacuate 500 persone per frana a Niscemi - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 01:20; VIDEO | Frana sull'Aurelia, viabilità interrotta: 2.000 mc di pietre sulla strada, si prevedono tempi lunghi.

Due frane in dieci giorni: mille sfollati a Niscemi. In Liguria massi crollano sulla strada stataleSituazioni di emergenza da Sud a Nord. Sicilia sorvegliata speciale. Il Consiglio dei ministri verso la dichiarazione dello stato di calamità dopo il ciclone Harry ... today.it

Frana spacca in due un quartiere a Niscemi in Sicilia, 1.000 persone sfollate e strade principali interrotteIl comune di Niscemi, in Sicilia, è stato colpito dalla seconda frana in pochi giorni e rischia di rimanere isolato dal resto della regione ... virgilio.it

