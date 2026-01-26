Droni pacchi anonimi parenti | così la droga invade le carceri dell' Umbria

La presenza di droga nelle carceri umbre è in aumento, con sequestri che sono triplicati negli ultimi tre anni. Un monitoraggio condotto tra il 2023 e il 2025 evidenzia come il fenomeno si stia diffondendo, coinvolgendo anche l’uso di droni, pacchi anonimi e complici tra i familiari. La Procura generale di Perugia ha espresso preoccupazione per questa crescente infiltrazione nel sistema penitenziario.

L'allarme della Procura generale. Dai dati del triennio 2023-2025 emergono numeri in costante aumento: +300% di hashish sequestrato, comparsa di ketamina ed eroina Droga in carcere, la Procura generale di Perugia lancia l’allarme: sequestri triplicati in tre anni. È quanto emerge da un monitoraggio effettuato sul triennio 2023-2025 e che rivela un fenomeno in costante crescita: oltre 3,7 chilogrammi di sostanze sequestrate negli istituti umbri. Hashish in aumento del 300%, compaiono ketamina ed eroina. I sequestri operati dalla Polizia Penitenziaria sono passati da 15 episodi nel 2023 a 34 nel 2025, con aumenti anno su anno del 73% e del 30%.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Droni, telefoni e droga nelle carceri di tutta Italia: al via il processo d’appello al “super clan” Umbria 2026: le opere d'arte, gli archivi e le biblioteche dell'Umbria saranno tutti consultabili onlineNel 2026, l'Umbria renderà accessibili online le sue opere d'arte, archivi e biblioteche. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Amazon ha detto che in Italia non consegnerà i pacchi con i droniAmazon ha comunicato all’ENAC, l’ente nazionale per l’aviazione civile, la sospensione del progetto chiamato Prime Air che puntava a consegnare pacchi leggeri con i droni. La sperimentazione era stata ... ilpost.it Money.it. . Mentre il progetto abbandona l'Italia, Amazon avvia le consegne con droni in Texas Nell’area di Dallas, Amazon ha iniziato a utilizzare i droni per le consegne a domicilio, suscitando reazioni contrastanti tra i residenti. Alcuni segnalano il fastidio per - facebook.com facebook

