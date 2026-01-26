Drogato e spacciatore scritte contro l’assessore comunale | Accusa vile e infamante

Un messaggio anonimo rivolto all’assessore comunale di Orvieto, Andrea Sacripanti, lo definisce “drogo e spacciatore”, suscitando condanna da parte di Fratelli d’Italia. La denuncia, ritenuta vile e infamante, riguarda le accuse rivolte a Sacripanti, responsabile di edilizia e urbanistica. La vicenda evidenzia la delicatezza delle polemiche politiche e la necessità di affrontarle con serietà e rispetto.

Scritta anonima contro Andrea Sacripanti, assessore comunale di Orvieto a edilizia e urbanistica. La condanna di Fratelli d’Italia: accusa vile e infamante. Il messaggio “Sacripanti drogato e spacciatore” è comparso in queste ore su un muro della Rupe, provocando l’immediata reazione del partito di Giorgia Meloni a difesa di Sacripanti. “Non si tratta di critica politica, che è legittima e fa parte del confronto democratico – scrive FdI in una nota - ma di un attacco personale e intimidatorio, estraneo a qualsiasi forma di dibattito civile e politico, che colpisce non solo una persona ma anche il ruolo delle istituzioni.🔗 Leggi su Ternitoday.it

