Pedro Fernandez Sarmiento, giovane talento cresciuto nel settore giovanile del Barcelona, ha scelto di trasferirsi al Psg dopo l'esordio con l'allenatore Flick. La sua decisione ha suscitato reazioni e discussioni nel mondo del calcio, evidenziando le complessità delle scelte di carriera dei giovani calciatori. Questo passaggio rappresenta un esempio di come le dinamiche tra club e atleti possano influenzare le future prospettive sportive.

Pedro Fernandez Sarmiento, per tutti semplicemente Dro, ha compito 18 anni lo scorso 12 gennaio. Con la maggiore età ha guadagnato la possibilità di firmare contratti da professionista e ha scelto di farlo col Paris Saint Germain, dopo essere stato pescato e finito di formare dal Barcellona, che l’aveva scoperto a Vigo nelle Asturie portandolo in Catalogna nel 2022. Dro aveva un contratto col Barça fino al 2027. Fa il centrocampista centrale, promette moltissimo e il 28 settembre scorso Hansi Flick l’ha fatto debuttare in prima squadra in una partita tirata, e vinta, con la Real Sociedad. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dro, sgambetto al Barcellona: dopo l'esordio con Flick sceglie il Psg

Approfondimenti su Dro Barcelona

Dro, giovane talento di 18 anni della Masia, ha deciso di lasciare il Barcellona.

Il trasferimento di Dro, giovane talento del Barcellona, al Paris Saint-Germain si è finalmente concretizzato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Can't wait | PSG VS BARCELONA #barcelona #psg #ucl #predictions #hansiflick #viral #trendingnow

Ultime notizie su Dro Barcelona

Dro, sgambetto al Barcellona: dopo l'esordio con Flick sceglie il PSGIl 18enne Pedro Fernandez Sarmiento pescato nel 2022 e cresciuto dal Barça. E l'allenatore sbotta: È una situazione sgradevole ... msn.com

Barcellona, Dro scippato dal PSG. Laporta: Situazione spiacevole, pattuito altro con l'agenteDro Fernandez è in procinto di diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Un bello sgarbo da parte dei campioni d'Europa in carica,. tuttomercatoweb.com