Drew McIntyre ha condiviso le ragioni dietro il suo recente attacco durante WWE Saturday Night’s Main Event. In una dichiarazione, il wrestler britannico ha spiegato che il suo gesto è stato un modo per fare un favore a tutti, offrendo una nuova prospettiva sulla sua azione. Questa spiegazione chiarisce le motivazioni dietro uno dei momenti più discussi dell’evento, contribuendo a comprendere meglio le sue intenzioni e il contesto dell’intera vicenda.

Drew McIntyre ha finalmente fornito una motivazione dopo aver provocato uno dei momenti più caotici del WWE Saturday Night’s Main Event, e la sua spiegazione ridefinisce l’intera situazione. Lo speciale del 24 gennaio 2026 da Montreal ha visto Cody Rhodes e Jacob Fatu perdere completamente il controllo durante il loro incontro singolo, scontrandosi tra la folla, nel backstage e in diverse aree protette. È stato allora che McIntyre è entrato in scena, mettendo entrambi gli uomini al tappeto in malo modo. Ha annientato Fatu lanciandolo su un tavolo e ha distrutto Rhodes con una powerbomb attraverso un altro tavolo, ponendo fine in modo violento al caos che né la sicurezza né gli arbitri erano riusciti a contenere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Drew McIntyre spiega il suo attacco a SNME: “Ho fatto un favore a tutti”

Approfondimenti su drew mcintyre

Durante SNME Saturday Night’s Main Event, si è acceso un confronto tra due protagonisti di punta della WWE: Cody Rhodes, Undisputed WWE Champion, e Oba Femi, NXT Champion.

Durante l'evento Saturday Night’s Main Event a Montréal, Sami Zayn ha ottenuto una vittoria importante nel match #1 contender’s fatal-4-way contro Damian Priest, Randy Orton e Trick Williams.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su drew mcintyre

Argomenti discussi: Drew McIntyre vuole prendersi anche l'anima di Cody Rhodes: Dopo titolo e pyros...; Un tifoso della WWE ha cercato di colpire Drew McIntyre durante un incontro nel backstage.; Ufficiale il match di Drew McIntyre alla Royal Rumble; WWE: Cresce l’ipotesi di un regno lungo per Drew McIntyre.

Drew McIntyre spiega il suo attacco a SNME: Ho fatto un favore a tuttiDrew McIntyre ha finalmente fornito una motivazione dopo aver provocato uno dei momenti più caotici del WWE Saturday Night's Main Event, e la sua spiegazione ridefinisce l'intera situazione. Lo specia ... zonawrestling.net

Drew McIntyre a WrestleMania da campione? Ecco le ultime novitàIl regno titolato di Drew McIntyre è iniziato nel caos ma cresce la convinzione che possa entrare a WrestleMania 42 ancora come campione ... spaziowrestling.it

Drew McIntyre “scrittore” per un libro sul wrestling Scozzese in America - facebook.com facebook

#SAMIZAYN profeta in patria! Sfiderà #DREWMCINTYRE a #WWEROYALRUMBLE #wwe youtu.be/jRPiayM7FQosi… via @YouTube x.com