Drew McIntyre spiega il suo attacco a SNME | Ho fatto un favore a tutti

Da zonawrestling.net 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Drew McIntyre ha condiviso le ragioni dietro il suo recente attacco durante WWE Saturday Night’s Main Event. In una dichiarazione, il wrestler britannico ha spiegato che il suo gesto è stato un modo per fare un favore a tutti, offrendo una nuova prospettiva sulla sua azione. Questa spiegazione chiarisce le motivazioni dietro uno dei momenti più discussi dell’evento, contribuendo a comprendere meglio le sue intenzioni e il contesto dell’intera vicenda.

Drew McIntyre ha finalmente fornito una motivazione dopo aver provocato uno dei momenti più caotici del WWE Saturday Night’s Main Event, e la sua spiegazione ridefinisce l’intera situazione. Lo speciale del 24 gennaio 2026 da Montreal ha visto Cody Rhodes e Jacob Fatu perdere completamente il controllo durante il loro incontro singolo, scontrandosi tra la folla, nel backstage e in diverse aree protette. È stato allora che McIntyre è entrato in scena, mettendo entrambi gli uomini al tappeto in malo modo. Ha annientato Fatu lanciandolo su un tavolo e ha distrutto Rhodes con una powerbomb attraverso un altro tavolo, ponendo fine in modo violento al caos che né la sicurezza né gli arbitri erano riusciti a contenere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

