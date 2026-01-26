Drew McIntyre | Ecco quale star della WWE colpisce più forte

Drew McIntyre è una delle figure più solide della WWE, conosciuto per la sua determinazione e le numerose sfide affrontate nel ring. La sua carriera è caratterizzata da incontri con alcune delle superstar più dure e rispettate della federazione. In questo articolo, analizzeremo quale star della WWE si distingue per la maggiore forza e impatto durante gli incontri, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla scena attuale.

Drew McIntyre ha combattuto molte battaglie con alcune delle superstar più dure della WWE che abbiano mai calcato il ring. Tuttavia, un uomo spicca su tutti gli altri agli occhi di McIntyre. Il campione WWE Drew McIntyre è stato recentemente ospite di TMZ Inside The Ring. Mentre discuteva della sua rivalità sul ring con Sheamus, McIntyre ha ammesso di non essere mai stato colpito così duramente e di non aver mai colpito nessuno così duramente come quando è sul ring con il Celtic Warrior. "Non ho mai colpito nessuno, né sono mai stato colpito così duramente da nessuno in tutta la mia vita come da Sheamus", ha ammesso Drew McIntyre.

