Dramma in Puglia | carabiniere di 25 anni trovato morto in caserma

Un tragico episodio si è verificato in una caserma in Puglia, dove un carabiniere di 25 anni è stato trovato morto. Secondo le prime ricostruzioni, il militare avrebbe rivolto l'arma di servizio contro se stesso, causando la sua morte. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questo gesto e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane militare si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola, esploso con l'arma di servizio, mentre era solo in caserma. La tragedia si è verificata nella serata di ieri nella caserma di Cagnano Varano (Foggia), in località "Bagno". A scoprire il corpo senza vita del giovane militare, originario di Formia, in provincia di Latina, sono stati alcuni colleghi al rientro da un servizio sul territorio. Immediato l'intervento del personale del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Per il giovane, però, non c'è stato nulla da fare. Da quanto si è appreso il carabiniere prestava servizio a Cagnano Varano da ottobre scorso.

