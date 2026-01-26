Dragusin occasione di fine mercato | sfida a 3 tutta italiana per averlo! Ma c’è la fila | Tottenham avvisato

Dragusin rappresenta un’opportunità di mercato a fine stagione, con diverse squadre italiane interessate a ingaggiarlo. La concorrenza è elevata e la richiesta è alta, rendendo questa trattativa ancora in fase di definizione. La presenza di più club pronti a contendere il giocatore evidenzia l’interesse crescente nel settore. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni che potrebbero influenzare il prossimo mercato estivo.

Lichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l'ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L'annuncio Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati ma Samardzic può partire subito! Ecco chi lo vuole in Serie A: la rivelazione di Moretto Calciomercato Genoa, nome nuovo per il centrocampo: occhi su Amorim dell'Alverca! C'è la prima mossa Barcellona, futuro blindato: c'è l'accordo per il rinnovo di Fermín López! Respinti gli assalti estivi: i dettagli Diretta gol Serie A LIVE: Verona Udinese 1-2, friulani in vantaggio grazie alla magia di Zanoli! Fiorentina, il figlio di Commisso annuncia: «Con impegno porteremo avanti il percorso della Fiorentina».

