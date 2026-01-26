Doveva tornare alla Juve | il rimpianto di Antonio Conte e forse pure di De Laurentiis

Antonio Conte, ex tecnico della Juventus, ha spesso espresso il suo legame con i bianconeri. Tuttavia, il ritorno sulla panchina della Juve sembra essere un pensiero ricorrente, anche se mai realizzato. Mentre il Napoli attraversa un momento difficile contro la sua ex squadra, il suo nome riemerge tra i tifosi e i media, alimentando riflessioni e rimpianti, forse anche per De Laurentiis.

Almeno una volta gli sarà passato per la testa, mentre il suo (?) Napoli affondava malamente contro quella che un tempo era stata davvero la sua Juventus, e la curva bianconera lo prendeva in giro, dedicandogli il solito coro di sempre, ma stavolta di scherno e non d’amore. Chi gliel’ha fatto fare? Antonio Conte doveva tornare a Torino. Juventus-Napoli è stato uno snodo importante del campionato, e non soltanto per il risultato, che ha tagliato fuori – forse in maniera definitiva – i campioni d’Italia dalla corsa scudetto, risucchiandoli pericolosamente in quella per il quarto posto, dove in quattro (Napoli, Juve, Roma e forse persino il Como ) si giocheranno i due slot in Champions a disposizione alle spalle delle milanesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

