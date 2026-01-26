Dove vedere Alcaraz-de Minaur e tutto lo sport in tv di martedì 27 gennaio

Da gazzetta.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa guida troverai le principali trasmissioni sportive di martedì 27 gennaio, tra cui i quarti di finale degli Australian Open, la partita Fiorentina-Como in Coppa Italia e la Coppa del Mondo di sci alpino. Scopri dove seguire gli eventi in diretta televisiva e online, per rimanere aggiornato sulle competizioni più importanti di questa giornata.

Martedì 27 gennaio 2026 non ci sono tanti appuntamenti con il calcio da vedere in tv e in streaming. L'attenzione sarà tutta su Firenze dove ci sarà l'ultimo ottavo di finale della Coppa Italia con la sfida tra Fiorentina e Como. Ci sarà spazio anche per la Bundesliga con due match alle 20.30 da vedere sui canali di Sky Sport, mentre su Sportitalia e Como TV ci saranno due partite del campionato argentino.  Ecco tutte le partite e gli orari delle partite da vedere in tv e in streaming oggi martedì 27 gennaio:  20.30 - Bundesliga: St. Pauli - Lipsia, Sky Sport Calcio e NOW20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dove vedere alcaraz de minaur e tutto lo sport in tv di marted236 27 gennaio

© Gazzetta.it - Dove vedere Alcaraz-de Minaur e tutto lo sport in tv di martedì 27 gennaio

Approfondimenti su Alcaraz de Minaur

Dove vedere Sinner-De Minaur alle Finals di Torino e lo sport in tv oggi, 15 novembre

ATP Finals 2025, il programma di martedì: orari e dove vedere Alcaraz-Fritz e Musetti-de Minaur

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alcaraz de Minaur

Argomenti discussi: Australian Open, programma e dove vedere le partite di Alcaraz e Sabalenka; Comunicazione Italiana; Dove vedere gli Australian Open oggi in tv e streaming: Alcaraz e Zverev in campo per gli ottavi; Australian Open: Paul testa Alcaraz, Medvedev ritrova Tien. Dove vedere le gare in tv.

dove vedere alcaraz deDove vedere i quarti di finale degli Australian Open in tv e streamingMartedì 27 gennaio Carlos Alcaraz affronta, sul Centrale della Rod Laver Arena, l’australiano Alex de Minaur, mentre Alexader Zverev se la vedrà con Learner Tien ... corriere.it

dove vedere alcaraz deI quarti di finale degli Australian Open, Fiorentina - Como in Coppa Italia e la Coppa del Mondo di sci alpinoTutti gli appuntamenti con lo sport in tv e streaming di oggi martedì 27 gennaio 2026: quarti di Australian Open, Coppa Italia, sci e basket. gazzetta.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.