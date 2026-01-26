In questa guida troverai le principali trasmissioni sportive di martedì 27 gennaio, tra cui i quarti di finale degli Australian Open, la partita Fiorentina-Como in Coppa Italia e la Coppa del Mondo di sci alpino. Scopri dove seguire gli eventi in diretta televisiva e online, per rimanere aggiornato sulle competizioni più importanti di questa giornata.

Martedì 27 gennaio 2026 non ci sono tanti appuntamenti con il calcio da vedere in tv e in streaming. L'attenzione sarà tutta su Firenze dove ci sarà l'ultimo ottavo di finale della Coppa Italia con la sfida tra Fiorentina e Como. Ci sarà spazio anche per la Bundesliga con due match alle 20.30 da vedere sui canali di Sky Sport, mentre su Sportitalia e Como TV ci saranno due partite del campionato argentino. Ecco tutte le partite e gli orari delle partite da vedere in tv e in streaming oggi martedì 27 gennaio: 20.30 - Bundesliga: St. Pauli - Lipsia, Sky Sport Calcio e NOW20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Alcaraz-de Minaur e tutto lo sport in tv di martedì 27 gennaio

Approfondimenti su Alcaraz de Minaur

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alcaraz de Minaur

Argomenti discussi: Australian Open, programma e dove vedere le partite di Alcaraz e Sabalenka; Comunicazione Italiana; Dove vedere gli Australian Open oggi in tv e streaming: Alcaraz e Zverev in campo per gli ottavi; Australian Open: Paul testa Alcaraz, Medvedev ritrova Tien. Dove vedere le gare in tv.

Dove vedere i quarti di finale degli Australian Open in tv e streamingMartedì 27 gennaio Carlos Alcaraz affronta, sul Centrale della Rod Laver Arena, l’australiano Alex de Minaur, mentre Alexader Zverev se la vedrà con Learner Tien ... corriere.it

I quarti di finale degli Australian Open, Fiorentina - Como in Coppa Italia e la Coppa del Mondo di sci alpinoTutti gli appuntamenti con lo sport in tv e streaming di oggi martedì 27 gennaio 2026: quarti di Australian Open, Coppa Italia, sci e basket. gazzetta.it

Non c'è niente da fare, vedere giocare Alcaraz è una gioia per occhi. Anche vestito così.... #Alcaraz #AusOpen x.com

Roger Federer si sbilancia sugli AusOpen "Tifo Alcaraz. Vedere un ragazzo di 22 anni completare il Career Grand Slam sarebbe pazzesco, un momento speciale per lo sport." La leggenda svizzera ammette di sentirsi più affine allo stile dello spagnolo. facebook