Dove eravamo vent' anni fa? 2006-2026 da un' Olimpiade italiana a un' altra passando per un Mondiale di calcio che non ci aspettavamo

Dove eravamo vent’anni fa? Dal 2006 al 2026, il panorama sportivo italiano ha attraversato momenti importanti, tra Olimpiadi invernali a Torino e Mondiali di calcio. Sebbene i social si soffermino spesso sul 2016, è il 2006 l’anno che ha segnato una svolta significativa, lasciando un’eredità duratura nel nostro sport e nella memoria collettiva. Un percorso che riflette l’evoluzione e la passione del nostro Paese per le grandi manifestazioni sportive.

Vent’anni fa una felice congiuntura astrale consegnò all’Italia, in un colpo solo, l’orgoglio e la gloria. Era il 2006, tutto accadde a distanza di pochi mesi. A febbraio, dal 10 al 26, Torino ospitò la XX edizione dei Giochi invernali e ogni più rosea aspettativa venne superata dalla cronaca ed entrò nella storia, lo conferma il fatto che oggi - vent’anni dopo - siamo ancora qui a ricordare quel momento come tra i più significativi nel dare lustro allo sport italiano. In estate invece l’Italia di Marcello Lippi - e di Cannavaro, Grosso, Gattuso, Pirlo e gli altri - vinse nella maniera più inattesa la coppa del mondo, la quarta a finire nella bacheca della FIGC dopo quelle conquistate nel 1934, nel 1938 e nel 1982. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sono passati vent'anni dall'ultima vittoria dei Azzurri ai Mondiali del 2006.

Dopo otto anni di chiusura, Rosy riapre le porte della 'Piccola Parigi' a Ravenna.

