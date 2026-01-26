Dormitorio Caritas | Serve la rete solidale

La chiusura del dormitorio pubblico a Grosseto solleva preoccupazioni tra i cittadini e le associazioni. La Caritas diocesana sottolinea l’importanza di una rete solidale capace di garantire sostegno e accoglienza a chi ne ha bisogno. Un dibattito che evidenzia la necessità di politiche condivise per affrontare le fragilità sociali e mantenere un servizio essenziale per la comunità.

GROSSETO L’imminente chiusura del dormitorio pubblico continua a far discutere. Sul tema interviene anche la Caritas diocesana. "Il dibattito di questi giorni sul dormitorio e sull’ emergenza freddo rappresenta un segnale positivo di attenzione verso le persone che vivono in condizioni di fragilità - si legge in una nota –. Tenere lo sguardo rivolto a chi è ai margini è sempre un segno di sensibilità e responsabilità condivisa. Caritas non è un’associazione di volontariato, ma un organismo pastorale della Chiesa, chiamato ad animare la comunità cristiana alla carità. E la prima forma di animazione è ricordare a se stessa che i poveri sono una presenza costante nella nostra società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Caritas, la missione: "Aprire un dormitorio per i senzatetto"

Caritas, riapre il dormitorio: porte aperte a chi ha bisogno di un letto

