Dopo le polemiche Magicland cancella il post social con i bambini a scuola di guerra

Dopo le recenti contestazioni di genitori e associazioni pacifiste, Magicland ha rimosso il post che promuoveva una simulazione militare rivolta ai bambini. La decisione riflette l'attenzione del parco verso sensibilità e valori pedagogici, evitando fraintendimenti o controversie sulla proposta. La vicenda evidenzia l'importanza di una comunicazione responsabile in ambito promozionale e di rispetto delle diverse opinioni.

