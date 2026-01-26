Dopo le polemiche Magicland cancella il post social con i bambini a scuola di guerra
Dopo le recenti contestazioni di genitori e associazioni pacifiste, Magicland ha rimosso il post che promuoveva una simulazione militare rivolta ai bambini. La decisione riflette l'attenzione del parco verso sensibilità e valori pedagogici, evitando fraintendimenti o controversie sulla proposta. La vicenda evidenzia l'importanza di una comunicazione responsabile in ambito promozionale e di rispetto delle diverse opinioni.
Dopo le polemiche di genitori e associazioni pacifiste, il parco divertimenti Magicland ha cancellato il post che pubblicizza la simulazione militare dell'esercito.🔗 Leggi su Fanpage.it
Magicland, bambini a lezione di “Metodi di combattimento militare”: esplode l’indignazione social e sparisce la locandinaA Magicland, i bambini partecipano a corsi di “Metodi di combattimento militare”, suscitando polemiche sui social.
