Dopo il gol al Massimino c' è anche il rinnovo del contratto | i giorni perfetti di Jimenez al Catania

Dopo il gol al Massimino, il Catania ha annunciato il rinnovo del contratto con Kaleb Joel Jiménez Castillo, che sarà valido fino al 30 giugno 2028. Questa decisione sottolinea l’importanza del giocatore per il club e garantisce continuità al progetto sportivo. Il prolungamento si inserisce in un’ottica di consolidamento della rosa e di rafforzamento della squadra per le stagioni a venire.

Dopo l'ottima prestazione nella sfida contro il Cosenza arriva pure l'ufficialità del prolungamento contrattuale per il fantasista rossazzurro Il Catania ha perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2028 del rapporto contrattuale con Kaleb Joel Jiménez Castillo. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: "Il talento, l'età e l'evidente maturazione caratteriale e calcistica di Kaleb si sposano perfettamente con l'idea più importante del Catania: partendo da una base di qualità, bisogna lavorare sempre, con entusiasmo, per crescere ogni giorno e continuare a coltivare grandi ambizioni". Il Catania vola sempre più su: Crotone battuto 2-0 al Massimino Monopoli come spartiacque: il Catania cresce anche lontano dal Massimino Il successo del Catania a Monopoli rappresenta un momento importante nel percorso della squadra, andando oltre il semplice risultato. Dopo la squalifica, la tifoseria è tornata a farsi sentire anche a Monopoli. Presente, rumorosa, determinante. Il Catania lontano dal Massimino torna a vincere proprio quando torna ad avere il suo dodicesimo uomo. Coincidenza Difficile crederlo.

