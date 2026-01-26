Dopo il Festival del 2022 ho vissuto un bruttissimo rapporto col giudizio Il mio nome d’arte? Respingente fastidioso ma da rivendicare | così Ditonellapiaga

Dopo il Festival del 2022, Ditonellapiaga ha affrontato un rapporto complicato con il giudizio degli altri. Con il brano “Che fastidio!” in gara al 76° Festival di Sanremo, ha scelto di rivendicare il suo nome d’arte, descritto come provocatorio e insistente. La canzone, scritta insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni, rappresenta un nuovo passo nel suo percorso artistico.

Ditonellapiaga è in gara al 76esimo Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio! ”, scritto e composto dalla stessa artista insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni. La canzone è uno spaccato sincero e ironico delle piccole e grandi fastidi della vita quotidiana. Ad anticipare la partecipazione al Festival di Sanremo, “Si lo so”, il nuovo singolo che uscirà il venerdì 30 gennaio. “Dopo il Festival del 2022 (in duetto con Donatella Rettore con il tormentone “Chimica”, ndr) ho vissuto un bruttissimo rapporto col giudizio. – ha detto a Il Corriere della Sera – Con Sanremo la mia carriera è partita da un’altezza esagerata e questo mi ha creato grandi difficoltà: la vita di un’artista in quella settimana non è la vita di tutti i giorni di un’artista e già tutti noi artisti siamo diversi da come ci comunichiamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

