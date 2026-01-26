Dopo il ciclone Harry sopralluogo lampo di Musumeci che assicura aiuti immediati alla devastata fascia jonica

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il presidente della regione Sicilia, Musumeci, ha effettuato un sopralluogo nella fascia jonica, promettendo interventi immediati per supportare le comunità colpite. Contestualmente, il presidente del consiglio regionale della Calabria, Cirillo, ha visitato i comuni della zona, tra cui Caulonia, per valutare i danni e coordinare gli aiuti necessari in questa fase di emergenza.

L'intervento del presidente del Consiglio regionale dopo il sopralluogo del ministro Musumeci sui territori devastatati dal maltempo "Abbiamo voluto verificare di persona le situazioni più critiche- ha spiegato Cirillo- e ascoltare le comunità, per avviare immediatamente un percorso chiaro e condiviso di sostegno. Durante il sopralluogo, sono stati definiti impegni concreti sia sul fronte delle risorse economiche, con l'attivazione dei primi aiuti, sia sul piano istituzionale, con l'avvio della procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza e l'utilizzo degli strumenti straordinari previsti dalla normativa nazionale".

Il presidente Schifani ha visitato la costa ionica per valutare di persona i danni causati dal ciclone Harry.

Dopo il passaggio del ciclone Harry a Catania, il presidente Musumeci ha annunciato piani di ricostruzione basati su una nuova pianificazione urbanistica.

