Dopo la recente presentazione di Giovane Santana do Nascimento in maglia azzurra, si intensificano le voci sul mercato estivo. In particolare, si parla di un possibile interesse per Lookman come rinforzo sulla fascia esterna. La ricerca di un attaccante esterno qualificato rappresenta una priorità per la squadra, che valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Il primo assaggio di Giovane Santana do Nascimento in maglia azzurra è arrivato a Torino, un debutto simbolico che ha segnato l’inizio della nuova fase del Napoli. Un segnale positivo, ma non sufficiente a colmare le lacune offensive emerse ancora una volta nella sconfitta contro la Juventus. La dirigenza ne è consapevole e, infatti, la ricerca di un esterno offensivo resta una priorità assoluta. Come sottolinea Il Mattino, l’attenzione del club è tornata con decisione su Ademola Lookman, profilo che da tempo affascina l’ambiente napoletano e rappresenta una sorta di sogno di mercato. “E quindi da oggi si ricomincia con la missione esterno, un elemento che a Conte serve inevitabilmente. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Dopo Giovane si sogna Lookman: caccia all’esterno

Dopo Giovane caccia all’esterno: Maldini in poleIl mercato del Napoli si avvicina alle fasi finali, con l’attenzione rivolta all’operazione Santana do Nascimento ormai conclusa.

Dopo Giovane caccia all’esterno: Cambiaghi è il preferitoDopo l’arrivo di Giovane Santana do Nascimento, il Napoli rivolge la sua attenzione verso un altro obiettivo di mercato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il sogno di ringiovanire da vecchi; Franzoni, il trionfatore sulla Streif che fa sognare l'Italia; Amici mi ha cambiata, ora sogno i grandi palchi: la 19enne Anna Iseppi si racconta dopo l'addio al talent di Maria De Filippi su Canale5; Il sogno spezzato di uno studente. È morto dopo il trapianto di cuore. Era in Italia per una vita migliore.

#Sesso dopo la #discoteca:#assolto dal gup di #Varese il giovane sotto accusa L'articolo completo sulla #Prealpina di lunedì 26 gennaio, in edicola e in edizione digitale - facebook.com facebook

Dopo il pranzo con il suo agente e le visite, #Giovane pronto per gli ultimi passaggi formali. Il #Napoli lo aspetta x.com