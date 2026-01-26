Dopo anni di alti e bassi il 2026 promette una spesa più equilibrata Si spera
Dopo un periodo di fluttuazioni imprevedibili, il 2026 sembra indicare un miglioramento nella stabilità dei costi energetici. Negli ultimi anni, famiglie e imprese hanno affrontato aumenti e cali improvvisi delle bollette, spesso senza una chiara regolarità. Si spera che questa tendenza possa portare a una gestione più equilibrata della spesa energetica, offrendo maggiore serenità e prevedibilità per il futuro.
G li ultimi anni di bollette hanno messo a dura prova famiglie e imprese, con costi dell’elettricità che sembravano muoversi senza regole, tra picchi record che sorprendevano ogni mese e cali improvvisi che offrivano solo un sollievo temporaneo. La pandemia, le tensioni internazionali e i cambiamenti nel mercato energetico, hanno trasformato la gestione delle spese domestiche in una vera e propria sfida. Ora, nel 2026, arriva una speranza di maggiore stabilità, anche se la situazione resta complessa. Energia e caro bolletta al centro del Ravello Energy Festival X Bollette della luce, nel 2026 prezzi più miti ma non ancora stabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it
