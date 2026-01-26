Le recenti ricerche di Benjamin Weinthal rivelano come il Qatar utilizzi società di sorveglianza per influenzare la scena politica occidentale. Questa strategia si distingue dalla diplomazia pubblica tradizionale, rappresentando un modello di soft power “industriale” volto a screditare politici contrari alle sue politiche, come i senatori Cruz e Cotton. Tali pratiche evidenziano un approccio sistematico e strutturato nel tentativo di modellare le opinioni e le decisioni internazionali.

Benjamin Weinthal è un giornalista investigativo e Writing Fellow presso il Middle East Forum In che modo la strategia di influenza del Qatar è diversa dalle solite forme di diplomazia pubblica e perché può essere vista come un modello “industriale” di soft power? « Le mie ricerche hanno scoperto che il regime del Qatar usa società di sorveglianza per screditare politici statunitensi come i senatori Tom Cruz e Tom Cotton e altri che vogliono mettere sotto pressione i Fratelli Musulmani e si oppongono a Hamas o interferiscono con l’agenda islamista radicale del Qata r. Ho ottenuto in esclusiva dei documenti su una presunta operazione di spionaggio del Qatar contro i legislatori statunitensi all’inizio del 2024 e ho pubblicato il materiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - «Doha usa società di sorveglianza per spiare politici in Occidente»

