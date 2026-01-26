Docenti con C1 che non sanno una parola di tedesco | graduatorie dei precari e sistema punti legato alla formazione il servizio di Report

Nella puntata di Report, è stato approfondito il tema delle graduatorie dei docenti precari in Italia, con particolare attenzione al sistema di attribuzione dei punti basato sulla formazione. Il servizio analizza la situazione di insegnanti con livello C1 di inglese che, tuttavia, non possiedono competenze in tedesco, evidenziando criticità nel sistema di valutazione e assegnazione delle supplenze nella scuola italiana.

Nella trasmissione Report è stato trasmesso un servizio sulle graduatorie dei precari nella scuola italiana. Al centro, il meccanismo che regola l’accesso agli incarichi di supplenza attraverso le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). La puntata raccoglie testimonianze dirette di insegnanti e operatori del settore, rivelando come sia necessario intervenire sul sistema in modo da garantire criteri di effettiva competenza raggiunta. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

