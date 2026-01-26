Djokovic-Musetti il precedente | partita folle E Nole si strappò la maglietta

Il match tra Djokovic e Musetti all'ATP 250 di Atene, disputato il 8 novembre 2025, è ricordato per alcuni momenti memorabili. La partita ha visto la determinazione di Musetti e le azioni spettacolari di Djokovic, culminate con il serbo che si strappa la maglietta al termine del confronto. Un incontro che ha lasciato il segno per la sua intensità e per le immagini che ancora oggi vengono ricordate.

Il match dell'Atp 250 di Atene del 8 novembre 2025 è iconico per tanti motivi: la resistenza eroica di Musetti, la spaccata di Nole, il solito rovescio dell'italiano, il serbo che si rompe la maglietta indosso alla fine della partita. E poi quella promessa fatta sotto rete dopo la vittoria finale: "Tranquillo Lorenzo, non ci vado a Torino.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic-Musetti, il precedente: partita folle. E Nole si strappò la maglietta Leggi anche: Musetti-Djokovic, la finale ad Atene: Nole vince il titolo, Lorenzo non si qualifica alle Finals | Live 6-4, 3-6, 5-7 Leggi anche: Musetti-Djokovic, troppo “Nole” per Lorenzo: una battaglia epica Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Djokovic batte Maestrelli, tutti i precedenti contro i tennisti italiani; Musetti-Djokovic, la partita che vale la semifinale: quando e dove vederla; Australian Open 2026, 22 gennaio: analisi e precedenti di Sinner-Duckworth, Musetti-Sonego, Maestrelli-Djokovic e Darderi-Baez; Australian Open, Musetti-Djokovic: data, orario e dove vederla. Musetti sfida Djokovic ai quarti: un solo precedente a favoreLorenzo Musetti si prepara ad affrontare Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open 2026. L'azzurro ha raggiunto per la prima volta in carriera questo traguardo a Melbourne, ... it.blastingnews.com SUPERSONICO! Lorenzo Musetti travolge Fritz e sfiderà Djokovic ai quarti degli Australian Open!Benvenuti al Lorenzo Musetti Show! Al termine di una prestazione meravigliosa il numero cinque del mondo si qualifica per i quarti di finale degli ... oasport.it #AustralianOpen2026 - #Musetti show, Lorenzo vs #Djokovic. #Sinner ai quarti (Darderi ko), chi affronterà Jannik x.com Dopo Fritz ci sarà Djokovic sulla strada di Musetti Sono 10 i precedenti tra i due con l'azzurro che ha vinto una sola volta, Monte-Carlo 2023 #AO26 facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.