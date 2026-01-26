Il Roadshow di Sace ha analizzato le sfide e le opportunità per le imprese italiane nell’ambito di una crescente diversificazione dei mercati di riferimento. In un contesto economico in evoluzione, l’obiettivo è sviluppare strategie e strumenti per valorizzare il potenziale dell’export italiano, concentrandosi sui settori e distretti chiave del Made in Italy. Un percorso volto a rafforzare la presenza internazionale delle aziende italiane, adattandosi ai nuovi scenari globali.

IL ROADSHOW di Sace ha raccolto i nuovi bisogni delle imprese italiane, anche alla luce del contesto economico in continua evoluzione, per poter scrivere insieme le strategie e gli strumenti Sace del prossimo futuro e valorizzare al massimo il potenziale di crescita dell’export, con un’attenzione particolare alle principali filiere, distretti e settori strategici del Made in Italy. Nella tappa finale di Roma, dopo gli incontri a Milano (nella foto in basso) Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Dubai, oltre ad ascoltare le imprese di Lazio, Abruzzo e Molise e le testimonianze di grandi champion di filiera come Fincantieri e Leonardo, sono state presentate le evidenze emerse nei territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Diversificare i mercati di riferimento: la nuova sfida in arrivo per il Made in Italy

