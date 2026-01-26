Dissesto a Terme Vigliatore quasi 20 milioni di debiti censiti | parte la fase delle transazioni

A Terme Vigliatore è iniziata la fase delle transazioni per il dissesto economico-finanziario, dichiarato ufficialmente il 24 dicembre con delibera del Consiglio comunale. Sono stati censiti circa 20 milioni di euro di debiti, segnando un momento cruciale nella gestione finanziaria del Comune. Questa fase mira a ristabilire l’equilibrio economico e a garantire un percorso di stabilità futura per l’amministrazione comunale.

Dalla nomina della Commissione straordinaria alla ricognizione dei crediti: come procede la liquidazione dopo il crack finanziario dichiarato dal Comune Entra nella fase operativa la gestione del dissesto economico-finanziario del Comune di Terme Vigliatore, dichiarato ufficialmente lo scorso 24 dicembre con una delibera del Consiglio comunale. Ad aprile 2025 sono state avviate le procedure di liquidazione, affidate a una Commissione straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2025. A comporre l’Organo straordinario di liquidazione (OSL) sono Lucio Catania, segretario generale del Comune di Enna e presidente della Commissione, Maria Leopardi, ex funzionaria della Prefettura oggi in quiescenza, e Antonio Coppolino, funzionario in servizio presso la Prefettura di Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dissesto finanziario, volano gli stracci. "Era da evitare, solo 3 milioni di debiti e non 16"Nella seduta di ieri a Lusciano, il consiglio comunale ha affrontato il tema del dissesto finanziario dichiarato dall’attuale amministrazione.

