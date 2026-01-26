Dirigenti comunali e politica Catanzaro | Commistione che mina la democrazia

In un contesto politico complesso, emergono preoccupazioni riguardo alla separazione tra politica e amministrazione nei Comuni siciliani. Con una interrogazione parlamentare, si intende fare luce su situazioni che, secondo alcuni dirigenti comunali e politici, compromettono i principi fondamentali della democrazia locale. La questione solleva l’importanza di garantire trasparenza e rispetto delle competenze istituzionali, elementi essenziali per un funzionamento corretto delle amministrazioni pubbliche.

"Mi appresto a presentare una interrogazione parlamentare all’assessorato regionale Autonomie locali che nasce dalla necessità di fare chiarezza su una serie di situazioni che, in diversi Comuni siciliani, mettono a rischio il principio di separazione tra politica e amministrazione". Lo dichiara Michele Catanzaro, capogruppo Pd all’Ars, in merito a una questione che, secondo il deputato, rischia di compromettere la legittimità degli atti e la credibilità degli enti. "La legge e la giurisprudenza sono chiare – dice Catanzaro – i dirigenti devono essere imparziali, indipendenti e totalmente estranei alle dinamiche politiche".🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

