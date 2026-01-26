Diga di Vetto la regione accelera ma esplode la polemica | gli ambientalisti denunciano rischi di sprechi per 20 milioni

La Regione Emilia Romagna ha approvato un finanziamento di 518 milioni di euro per la diga di Vetto, destinata a soddisfare i bisogni idrici della Val d’Enza. Tuttavia, l’iniziativa ha suscitato polemiche tra gli ambientalisti, che denunciano rischi di sprechi per circa 20 milioni di euro. La questione evidenzia le tensioni tra sviluppo infrastrutturale e tutela ambientale nella regione.

Via libera della Giunta regionale al finanziamento da 518 milioni per l’invaso in Val d’Enza: il progetto passa ora al vaglio del Piano nazionale idrico La giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato la richiesta di finanziamento di 518 milioni per la “realizzazione di un invaso a scopi plurimi in ambito montano (la diga di Vetto, ndr) e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d’Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma”, nell’ambito del piano di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico in Emilia Romagna. Il soggetto attuatore è il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Diga di Vetto: l’appello degli ambientalisti: "Non sprechiamo soldi"Gli ambientalisti esprimono preoccupazioni sul processo di valutazione del Documento delle alternative progettuali (DocFap) per la diga di Vetto, evidenziando il rischio di spreco di risorse finanziarie e confrontando la situazione con il controverso progetto del Ponte sullo Stretto.

Diga di Vetto, il Commissario straordinario: "La stima di 20 milioni di euro per la progettazione ha carattere indicativo"Il Commissario straordinario per la diga di Vetto, ingegner Stefano Orlandini, ha precisato che la stima di 20 milioni di euro per la progettazione è da considerarsi indicativa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Verso la diga di Vetto. Il comitato per il sì: Il territorio la vuole; Diga di Vetto, il Commissario fa chiarezza dopo le critiche del Comitato per la Salvaguardia dell'Enza; Diga di Vetto, concluso il dibattito pubblico: osservazioni all’opera entro il 29 gennaio; Diga di Vetto, nasce il Coordinamento per la tutela del fiume Enza: Un errore storico, istituzioni sorde.

Val d’Enza, cresce il fronte del NO: La diga di Vetto è un azzardoCompensi sottostimati, analisi affidate a micro-imprese senza dipendenti e 133 rilievi tecnici: Così si mette a rischio il futuro della Val d’Enza. È il ... redacon.it

«Consigli comunali aperti»: la richiesta del coordinamento per la tutela del torrente EnzaSulla realizzazione della diga di Vetto il neo costituito coordinamento per la salvaguardia e tutela del torrente Enza chiede un confronto trasparente ... redacon.it

Gazzetta di Reggio e Resto del Carlino Reggio del 22.01.2026. "Al centro ancora la Diga di Vetto d'Enza". - facebook.com facebook