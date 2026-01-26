Dietrofront degli organizzatori | ora la sovrana sarà in posizione eretta

Gli organizzatori hanno annunciato un cambiamento nel progetto originale: la statua della regina sarà ora posizionata in piedi, anziché in sella come inizialmente previsto. Questa modifica riflette una diversa interpretazione della rappresentazione, mantenendo comunque un omaggio alla sua passione per i cavalli. La decisione è stata comunicata per garantire una presentazione più sobria e conforme alle aspettative del pubblico e delle autorità coinvolte.

I l piano originale includeva diverse statue, di cui una doveva vederla in sella, in omaggio alla sua leggendaria passione per i cavalli. Invece gli ideatori di quello che sarà il memoriale nazionale dedicato alla regina Elisabetta a Londra ci hanno ripensato. E con l'appoggio di re Carlo III, oltre che del governo inglese, hanno modificato il design della statua principale. La regina non sarà più a cavallo ma si ergerà semplicemente in piedi. Un ponte di vetro, due giardini e statue: a Londra il memoriale dedicato alla regina Elisabetta II X Il significato della nuova statua della regina Elisabetta.

