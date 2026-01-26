Domenica 1 febbraio alle ore 16.30, Palazzo Zeuli apre le sue porte per un percorso guidato attraverso le vie più antiche di Bari Vecchia. L’evento, intitolato “Di arco in arco”, offre un’occasione per scoprire il centro storico da una nuova prospettiva, attraversando archi e angoli nascosti. Un’opportunità per conoscere meglio la storia e l’atmosfera autentica di uno dei quartieri più caratteristici della città.

Di Arco in Arco Apertura speciale di Palazzo Zeuli Domenica 01 Febbraio ore 16.30Un’esperienza guidata alla scoperta delle viuzze più antiche e caratteristiche di Bari Vecchia, pensata per chi desidera esplorare il centro storico da una prospettiva diversa.Il percorso accompagnerà i partecipanti tra archi, corti e passaggi medievali, lasciandosi guidare dal ritmo lento della città antica e dai suoi scorci più suggestivi.Durante la visita attraverseremo alcuni tra gli archi più affascinanti di Bari Vecchia:Arco Alto e Arco Basso, Arco Corte Notar Morea, Arco Giandomenico Petroni, Arco De Gemmis, Arco Santa Teresa dei Maschi, Arco Sant’Onofrio, U pertone iìsse e ttrase, Arco della Meraviglia, Arco del Carmine, Arco della Neve, Arco della Fattucchiera.🔗 Leggi su Baritoday.it

