Deve calciare l' angolo | quello che succede con i tifosi è comico!

Durante la partita tra Sivasspor e Amedspor, terminata 1-1, si è verificato un episodio che ha suscitato commenti tra i tifosi. Un giocatore della squadra ospite è stato protagonista di un episodio curioso, che ha attirato l’attenzione sia in campo che sugli spalti. La scena ha dimostrato ancora una volta come, nel calcio, anche le situazioni più semplici possano trasformarsi in momenti divertenti e inaspettati.

Durante la partita tra Sivasspor e Amedspor nella prima serie turca (finita poi 1-1), un giocatore della squadra ospite viene preso a pallate di neve dai tifosi di casa.

