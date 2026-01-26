Detenzione illegale di munizioni | scatta la condanna

La detenzione illegale di munizioni rappresenta un reato grave, specialmente se effettuata senza la preventiva segnalazione alle autorità competenti. La legge italiana prevede sanzioni precise per chi mantiene materiali esplosivi senza autorizzazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. In questo articolo, analizzeremo le implicazioni legali di tale condotta e le possibili conseguenze di una condanna, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Deteneva munizioni senza averle mai denunciate all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Per questo motivo il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, Maria Amoruso, ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti di V. M., 60 anni, residente nel capoluogo sannita. L’uomo è stato ritenuto responsabile della detenzione illegale di 20 proiettili per pistola calibro 9×21, munizioni risultate idonee all’uso. I fatti risalgono all’ 11 novembre 2025 e sono avvenuti a Benevento, al termine degli accertamenti svolti dai Carabinieri. Dagli atti dell’indagine, secondo il giudice, emerge in maniera chiara la responsabilità dell’imputato, motivo per cui è stata accolta la richiesta del Pubblico Ministero di procedere con decreto penale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A Salerno, i Carabinieri hanno effettuato un intervento di controllo del territorio che ha portato all’arresto di una persona per detenzione illegale di arma e munizioni.

