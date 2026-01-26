L’arbitro francese Clément Turpin è stato scelto per dirigere il match di Champions League tra Napoli e Chelsea, in programma al Maradona. La designazione conferma l’importanza dell’incontro, che vede le due squadre sfidarsi in una partita cruciale del torneo. La presenza di un arbitro di alto livello come Turpin garantisce una gestione equilibrata e professionale dell’evento.

Designato l’arbitro per il match di Champions al Maradona, dove il Napoli di Conte affronta gli inglesi del Chelsea. Il match dell’ottava giornata di League Phase di Champions League, Napoli-Chelsea, mercoledì 28 gennaio alle 21:00, sarà diretto dal signor Clement Turpin (FRA), fischietto francese. Gli assistenti saranno: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA). Il IV sarà Ruddy Buquet (FRA), mentre al VAR ci saranno Jerome Brisard (FRA), coadiuvato da Bastien Dechepy (FRA). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Designato Turpin per il match di Champions Napoli-Chelsea

Approfondimenti su designato turpin

Napoli-Chelsea, in programma nella fase a eliminazione diretta della Champions League, vede la designazione dell’arbitro Turpin come elemento di interesse.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su designato turpin

Designato Turpin per il match di Champions Napoli-ChelseaForzAzzurri.net - L'arbitro francese dirigerà il match di Champions al Maradona. Designato l'arbitro per il match di Champions al Maradona, dove il Napoli di Conte affronta ... forzazzurri.net

Champions – Borussia Dortmund-Inter, arbitra Kovacs: la designazione completaDortmund-Inter è stata affidata al romeno István Kovacs ... msn.com