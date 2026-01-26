Derby senza storia al Menti | il Vicenza travolge il Cittadella per 4-1

Il match tra Vicenza e Cittadella si conclude con un netto 4-1 a favore dei padroni di casa, evidenziando la superiorità del Vicenza in questa occasione. Un risultato che influisce sulla classifica e sul morale delle due squadre, con il Vicenza che si conferma in crescita e il Cittadella in difficoltà. Un confronto che offre spunti di riflessione sulle dinamiche del campionato e sulle prestazioni delle due formazioni.

Sprofondo Cittadella, poker Vicenza. Gli uomini di Iori escono a pezzi dal derby contro la futura neopromossa in Serie B diretta da Gallo. I 23 punti di distanza in classifica fotografano con oggettività la differenza tra le due squadre. Da una parte una compagine granitica, piena di sicurezze, con idee chiare e nitide nell'interpretazione del match, imbattuta dal dicembre 2023 in casa, capace di centrare un sontuoso 12 vittorie in altrettante gare tra le mura amiche in questo campionato. Dall'altra una squadra fragile caratterialmente, travolta dalla forza della rivale, tormentata da insicurezze tecniche ed errori individuali davvero pesanti.

