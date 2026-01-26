L’avvocato Antonio De Rensis ha commentato con cauto ottimismo l’evoluzione delle indagini sul delitto di Garlasco, sottolineando che si avvicina una fase conclusiva. Dopo mesi di approfondimenti, le autorità sembrano avvicinarsi a un punto di svolta nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. La situazione resta in evoluzione, con la speranza di chiarire definitivamente i fatti e portare a una conclusione equilibrata dell’indagine.

Delitto di Garlasco, De Rensis fiducioso: "Verso il rettilineo finale delle indagini"

