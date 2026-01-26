‘Ddl stupri’ un alibi per gli aggressori

Il dibattito sul Ddl stupri evidenzia come definizioni come “dissenso” e “consenso” siano spesso fraintese o confuse. Differenziare chiaramente questi concetti è fondamentale per tutelare le vittime e garantire un'applicazione corretta delle norme. Un’accurata comprensione delle distinzioni permette di evitare che il testo di legge diventi un alibi per gli aggressori, rafforzando così la tutela e la giustizia.

"Si fa presto a dire che ‘dissenso’ e ‘consenso’ sono sinonimi, ma sono termini in contrapposizione tra loro e la differenza tra questi è lo spazio esatto in cui un aggressore può avere la meglio sulla propria vittima per una seconda volta. Il disegno di legge che ci propongono oggi gli potrebbe regalare l’alibi perfetto; potrebbe permettere di andare in tribunale e dire: ‘Io non ho sentito un no, quindi pensavo andasse bene". A entrare nel dibattito sul cosiddetto ‘ Ddl stupri ’ sono gli esponenti locali di Avs, Possibil, Coalizione Civica e La Comune. "Il dissenso – proseguono – è il diritto dell’aggressore di non farsi domande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ddl stupri, Bongiorno modifica il testo: cosa cambiaGiulia Bongiorno, senatrice relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di modifica al testo di legge.

Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola «consenso»Il ddl sulle violenze sessuali è stato modificato dalla presidente della Commissione Giustizia, Bongiorno, che ha eliminato la parola «consenso» dal testo.

Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il consenso e pene ridotte. Pd: Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice?Nel nuovo testo sulla violenza sessuale scompare il consenso esplicito e si riducono le pene. Le opposizioni: Un grave arretramento ... ilfattoquotidiano.it

Ddl stupri, scontro sul consenso. Schlein: Meloni non si faccia dare la linea dal patriarcatoLa segretaria dem definisce irricevibile nel metodo e nel merito la riformulazione del ddl stupri proposta dalla senatrice leghista Bongiorno. Dalla leader ... ilsecoloxix.it

Doveva essere un patto bipartisan, un passo di civiltà per allineare l’Italia alla Convenzione di Istanbul e alle convenzioni internazionali: senza consenso esplicito non c’è libertà, c’è violenza. La “volontà presunta” non è consenso, è un alibi per non punire. Inv - facebook.com facebook