Dazi l’esperta | Bazooka Ue? non è strumento risposta immediata mesi per effetti concreti

Il 'bazooka' commerciale europeo, previsto dal Regolamento Ue 20232675, è spesso percepito come una soluzione rapida. Tuttavia, secondo Dazi, esperta del settore, si tratta di uno strumento che richiede mesi per produrre effetti concreti, non di una risposta immediata a crisi o tensioni commerciali. Un approccio che richiede tempo, analisi accurata e pazienza per garantire risultati efficaci e duraturi.

(Adnkronos) – "Il cosiddetto 'bazooka' commerciale europeo, lo Strumento Anti-Coercizione di cui al Regolamento Ue 20232675, esiste, ma non è affatto uno strumento di risposta immediata. La procedura richiede diversi passaggi obbligatori: dalla sua attivazione, la Commissione ha 4 mesi solo per verificare l'esistenza di una coercizione economica e deve prima tentare la via diplomatica.

