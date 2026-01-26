La vicenda di Davide Borgione, studente 19enne deceduto a Torino dopo una caduta in bicicletta, evidenzia un episodio di grave insensibilità. Mentre era a terra, in condizioni critiche, un individuo ha approfittato della sua vulnerabilità, rubandogli il portafoglio. Questo fatto sottolinea la perdita di valori umani in alcuni comportamenti, suscitando riflessioni sulla tutela delle persone in difficoltà e sulla sensibilità sociale.

Torino, 26 gennaio 2026 – C'è tutto l'orrore di una società che ha completamente perso il senso dell'umanità nella morte di Davide Borgione, lo studente universitario di 19 anni deceduto a Torino nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio mentre tornava a casa su una bici elettrica dopo una serata trascorsa in discoteca con gli amici. In un primo tempo si era pensato che il ragazzo fosse rimasto vittima di un incidente causato da un pirata della strada, ma la verità che viene fuori dalle telecamere di sicurezza che puntano su corso Marconi angolo via Nizza, nel quartiere di San Salvario, è anche più sconvolgente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Davide Borgione, l’orrore oltre la morte: sciacallo gli ruba il portafoglio mentre è a terra agonizzante dopo la caduta dalla bici

Approfondimenti su davide borgione

Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, a Torino, il 19enne Davide Borgione è deceduto.

La notte del 23 gennaio, a Torino, si è verificato un tragico incidente in cui Davide Borgione, 19 anni, è stato investito da un’auto mentre tornava a casa dopo una serata in discoteca.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su davide borgione

Argomenti discussi: Il Giorno della Memoria è nato a Torino. Ricordiamo perché l’orrore non si ripeta; Federica Torzullo, il dramma del figlio di 10 anni. Il pedagogista: Ecco cosa devono fare i servizi sociali. Serve un nuovo inizio.

Davide Borgione, l’orrore oltre la morte: sciacallo gli ruba il portafoglio mentre è a terra agonizzante dopo la caduta dalla biciTorino, lo studente universitario di 19 anni stava rientrando a casa dopo una serata in discoteca. Tutta la sequenza ripresa dalle telecamere di sorveglianza, la procura ha aperto un’indagine ... quotidiano.net

Derubato mentre era a terra in fin di vita: il dramma del 19enne morto in bicicletta a Torino19enne muore dopo una caduta in bici, mentre giaceva a terra gli rubano il portafogli; le immagini delle telecamere al vaglio della procura per possibile omissione di soccorso ... giornalelavoce.it

Sulla morte di Davide Borgione, 19enne trovato senza vita in strada, emerge un’altra terribile e sconcertante dinamica - facebook.com facebook

Cade dalla bici, un’auto lo urta e viene derubato mentre è in fin di vita: cos’è successo a Davide Borgione x.com