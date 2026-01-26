David Neres si è operato | quanto resterà fuori? I tempi di recupero

David Neres si è sottoposto a intervento chirurgico per il problema al tendine della caviglia sinistra. La notizia, confermata anche dal calciatore sui social, indica un periodo di recupero stimato. Al momento, resta da valutare con precisione i tempi di ripresa, che dipenderanno dall’evoluzione della sua condizione e dal percorso riabilitativo seguito.

Era già noto da qualche giorno, ma adesso è arrivata anche la conferma attraverso uno scatto pubblicato dallo stesso calciatore sui social: David Neres si è operato per risolvere i problemi legati al tendine della caviglia sinistra, infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico. David Neres si è operato, lo scatto ed il messaggio. Il giocatore brasiliano ha pubblicato uno scatto sui social proprio per annunciare l’avvenuta operazione chirurgica ma soprattutto l’esito positivo della stessa, in modo da poter anche dare un bel messaggio per i tifosi del Napoli. “È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non era solo mia moglie, ma anche il mio medico, fisioterapista. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

