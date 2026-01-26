Danze spettacoli cerimonie e tradizioni | torna il Festival dell' Oriente

Il Festival dell'Oriente torna a Rimini nei weekend di gennaio e febbraio 2026, il 31 gennaio e 1 febbraio, e il 7 e 8 febbraio. L'evento si svolge presso il quartiere fieristico e offre un'opportunità per scoprire danze, spettacoli, tradizioni e culture provenienti da diversi Paesi. Un appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione delle diversità culturali, pensato per un pubblico di tutte le età.

Torna a Rimini il Festival dell'Oriente, nei weekend di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, e il 7 e 8 febbraio 2026, presso il quartiere fieristico di Rimini. Per questa nuova edizione, non mancheranno danze tradizionali, balli folkloristici, spettacoli dal vivo, cerimonie e mostre. Ogni giorno, dalle 10 alle 20:30, il pubblico potrà immergersi nei colori, nei suoni e nei profumi delle terre lontane. Le danze, i canti, e le esibizioni di folklore saranno accompagnate dalle esibizioni di artisti e maestri delle tradizioni orientali. Oltre agli spettacoli, il Festival offrirà anche attività, corsi e l’opportunità di partecipare a cerimonie tradizionali.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su danze spettacoli Torna il "Festival Teatro XS" a Salerno: nove gli spettacoli in programma Torna a Salerno il Festival Teatro XS, giunto alla sua XVII edizione. Il Vintage Festival torna tra mercatini e spettacoli con una speciale edizione natalizia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Dominican Republic vs Zambia: The Caribbean Jewel vs The African Gem Ultime notizie su danze spettacoli Argomenti discussi: Qui prepariamo uno show indimenticabile per chiudere i Giochi di Milano-Cortina; A Napoli un nuovo polo per le arti performative e dello spettacolo; Teatro Akropolis presenta Controscena: 12 spettacoli tra danza, musica e teatro; 1 Febbraio, Santa Brigida d’Irlanda: una figura femminile capace di ispirare la contemporaneità. Giorno della Memoria a Rimini: al via una settimana tra cerimonie, cultura e tradizioneLa settimana a Rimini si apre con le celebrazioni dedicate alla Giornata della Memoria (27 gennaio), che ricorda l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz ... chiamamicitta.it Ma che danza è questa?, la conferenza-spettacolo di Aline NariChe cos’è davvero la danza? Chi può danzare? Perché continuiamo a reinventare il modo di muovere il corpo nello spazio? Che significato hanno questo o quel gesto? Su queste e altre domande si interrog ... arezzonotizie.it Sono Giada, ballerina e insegnante di danze orientali diplomata Midas. Faccio spettacoli per serate ed eventi e insegno danza orientale per tutte le fasce d'età, livello open. Scopri la magia della danza orientale, non c'è un' età o un corpo giusto per iniziare. Sc - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.