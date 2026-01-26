Daniel Caratti morto nell'incidente a Niardo ai domiciliari l'amico 26enne che guidava | È distrutto

Daniel Caratti è deceduto nell’incidente avvenuto a Niardo, mentre Michele Bonomelli, 26 anni, è stato posto agli arresti domiciliari. Il giudice ha disposto questa misura considerando il ruolo del giovane alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente. Bonomelli si mostra profondamente colpito dall’accaduto. La vicenda rimane sotto approfondimento delle indagini delle autorità competenti.

Il gip del Tribunale di Brescia ha disposto gli arresti domiciliari per Michele Bonomelli. Il 26enne era alla guida dell'auto che si è schiantata a Niardo (Brescia) contro un muretto. Nell'incidente è morto l'amico Daniel Caratti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su daniel caratti

Daniel Caratti, 27 anni, è deceduto il 23 gennaio a Niardo in seguito a un incidente stradale.

Un incidente stradale a Niardo, in provincia di Brescia, ha causato la morte di Daniele Caratti, 27 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su daniel caratti

Argomenti discussi: Morto tragicamente a soli 27 anni: paese in lutto per l’addio a Daniel; Incidente mortale a Niardo, lunedì i funerali di Daniel Caratti; Chi era Daniel Caratti, il 27enne morto nello schianto di un'auto a Niardo: arrestato il 26enne che guidava; Incidente a Niardo, morto Daniele Caratti. Arrestato il 26enne alla guida dell’auto.

Daniel Caratti morto nell’incidente a Niardo, ai domiciliari l’amico 26enne che guidava: È distruttoIl gip del Tribunale di Brescia ha disposto gli arresti domiciliari per Michele Bonomelli. Il 26enne era alla guida dell’auto che si è schiantata a Niardo (Brescia) contro un muretto. Nell’incidente è ... fanpage.it

Chi era Daniel Caratti, il 27enne morto nello schianto di un’auto a Niardo: arrestato il 26enne che guidavaDaniel Caratti è morto venerdì 23 gennaio in un incidente stradale a Niardo (Brescia). Alla guida dell’auto c’era un suo amico 26enne, arrestato per omicidio stradale e resistenza. La vittima lavorava ... fanpage.it