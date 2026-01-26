Dancehall star sabato 31 gennaio
Sabato 31 gennaio si terrà l’evento Dancehall Star presso il STAR CAFE, giunto alla sua diciannovesima edizione. La serata vedrà la partecipazione di DJ Madkid, noto come “The Juggling Maestro”, tra i più apprezzati artisti del genere dancehall. Un appuntamento che unisce musica e divertimento, offrendo un’esperienza coinvolgente per gli amanti della dancehall e della musica urban.
?? SABATO 31 GENNAIO??? DANCEHALL STAR?? – Appuntamento N°19?Ritorna l’evento che accende la notte!Insieme alla famiglia GHETTO EDEN arriva un super ospite:?? DJ MADKID?? “The Juggling Maestro”Uno dei grandi maestri dell’arte Dancehall, pronto a farvi ballare fino all’ultimo drop???????? @ STAR CAFE?? Start ore 23:00?? Ingresso libero? Big sound, big vibes, big energy?Non mancare!#DancehallStar #GhettoEden #DjMadkid #DancehallVibes #StarCafe #ReggaeDancehall “I miei primi 80 anni a cuore aperto”. In un libro le memorie di un cardiochirurgo “Regina tra due mari. Lecce antica e nuova e il suo territorio”: presentazione del volume della collana “Salento a inchiostro di china”🔗 Leggi su Lecceprima.it
La fiamma olimpica arriva e Sondrio è pronta: festa in città sabato 31 gennaioSabato 31 gennaio, Sondrio si prepara ad accogliere la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.
Ascolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025. Ballando conquista il sabato sera ascolti fino al 31,7%Nella serata di sabato 20 dicembre 2025, Rai1 ha registrato ottimi ascolti grazie alla finale di Ballando con le Stelle, conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti.
Sabato 31 Gennaio a Lecce Da Star Café Ritorna il #dancehallstar Appuntamento n19 by #ghettoeden
Dal 10 febbraio arriva in Italia il Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica organizzato da BiletIitalia. L’articolo di presentazione su www.dancehallnews.it - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.