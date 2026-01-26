Dallo sci alla grafica | l’arte degli sport invernali in mostra a Bolzano

Dal 26 gennaio 2026, il Palazzo Mercantile di Bolzano ospita una mostra dedicata agli sport invernali attraverso le opere dell’artista sudtirolese Paul Flora. La mostra presenta una selezione di dipinti che rappresentano sciatori, saltatori, pattinatori sul ghiaccio e atleti sugli slittini, offrendo un’interpretazione artistica di questa stagione sportiva. Un’occasione per scoprire come l’arte possa cogliere l’essenza degli sport invernali in modo originale e sobrio.

Milano, 26 gennaio 2026 – Sciatori, saltatori, pattinatori sul ghiaccio e atleti sugli slittini: sono solo alcuni dei protagonisti dei dipinti dell’artista sudtirolese Paul Flora, in mostra al Palazzo mercantile di Bolzano con un corpus di opere che si concentrano sugli sport invernali. Nei giorni di Milano Cortina 2026, la città di Bolzano e tutto il territorio del Trentino Alto Adige, non potevano non dedicare una collettiva agli sport legati alla montagna, vista però da una prospettiva diversa: quella dell’arte. La mostra Winterspiele der Kunst -Sport invernali nell’arte, realizzata su iniziativa del Museumverein Bozen ( Società del Museo di Bolzano) da un’idea di Stefano Consolati e Karl Craus della Bozner Kunstauktionen, è stata fortemente voluta e sostenuta dall’assessore della Regione Trentino-Alto Adige e vicepresidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano Angelo Gennaccaro.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

