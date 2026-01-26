Dall' inaugurazione all' incendio il sindaco | Vi racconto tutta la storia del Grattacielo

Durante il Consiglio comunale del 26 gennaio, il sindaco Alan Fabbri ha ripercorso la storia del Grattacielo, dall’inaugurazione fino all’incendio. Un resoconto dettagliato che offre una panoramica completa degli eventi più significativi legati a questa struttura. La relazione si inserisce nel tentativo di chiarire le tappe fondamentali e le implicazioni di quanto accaduto, fornendo un quadro esaustivo alla cittadinanza.

La storia completa del Grattacielo. E’ quanto è stato ripercorso dal sindaco Alan Fabbri durante il Consiglio comunale di lunedì 26 gennaio. Una sorta di cronistoria, fatta di date e citazioni, che parte dal lontano 1958, ovvero anno di inaugurazioni delle torri di via Felisatti, e arriva sino all’incendio dell’11 gennaio scorso. Con, in mezzo, le varie iniziative – politiche e di sicurezza – portate avanti nel corso degli anni. “L’intervento del primo cittadino – si legge nella nota diramata dalla stessa amministrazione comunale - si concentra in particolare sul periodo compreso a partire dal 1992, anno entro il quale il condominio avrebbe dovuto adeguarsi alla normativa antincendio, fino agli eventi più recenti”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Nella mattina dell’11 gennaio a Ferrara si è verificato un incendio nella Torre B di via Felisatti.

