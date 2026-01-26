Dall' inaugurazione all' incendio il sindaco | Vi racconto tutta la storia del Grattacielo

Il sindaco Alan Fabbri ha illustrato nel Consiglio comunale la storia completa del Grattacielo, dalla sua inaugurazione all’incendio. Un racconto che ripercorre gli eventi principali di un edificio simbolo della città, evidenziando le tappe più significative e i momenti di maggior rilievo. Questo resoconto mira a offrire un quadro chiaro e obiettivo di un episodio importante nel contesto urbano e storico locale.

La storia completa del Grattacielo. E' quanto è stato ripercorso dal sindaco Alan Fabbri durante il Consiglio comunale di lunedì 26 gennaio. Una sorta di cronistoria, fatta di date e citazioni, che parte dal lontano 1958, ovvero anno di inaugurazioni delle torri di via Felisatti, e arriva sino all'incendio dell'11 gennaio scorso. Con, in mezzo, le varie iniziative – politiche e di sicurezza – portate avanti nel corso degli anni. "L'intervento del primo cittadino – si legge nella nota diramata dalla stessa amministrazione comunale - si concentra in particolare sul periodo compreso a partire dal 1992, anno entro il quale il condominio avrebbe dovuto adeguarsi alla normativa antincendio, fino agli eventi più recenti".

