Dalle carezze ad Hannoun alla Giornata della Memoria | Il Tempo di oggi e di domani

In questa edizione de Il Tempo, il direttore Daniele Capezzone analizza le sfide dell’Italia, tra accuse di malagiustizia e richieste di libertà. La prima pagina evidenzia le tensioni tra le istituzioni e i diritti dei cittadini, con particolare attenzione alla vicenda di Hannoun e dei ProPal. Un’istantanea della realtà odierna e delle questioni che ci accompagneranno nel futuro, con un approccio sobrio e informativo.

Il direttore Daniele Capezzone descrive la prima pagina de Il Tempo che contrappone da una parte l'Italia della malagiustizia che getta fango su un carabiniere servitore dello Stato e dall'altra dà carezze ad Hannoun: sono tutti in fila per chiedere la sua liberazione e quella di altri ProPal. Intanto domani sarà il Giorno della Memoria e il nostro quotidiano lo ricorderà agli smemorati. Milano-Cortina, il punto sulle opere con il commissario Saldini: "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo" Ucciso dall'Ice, il video che mostra cosa è successo. Alta tensione a Minneapolis

