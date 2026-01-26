Dopo il pareggio contro il Milan, la Roma si prepara ad affrontare le prossime sfide con alcune novità di mercato. Tra le operazioni in corso, spicca il ritorno di Gasperini a Roma, che riabbraccia uno dei suoi talenti. La campagna acquisti giallorossa prosegue con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni stagionali. Ecco le ultime notizie e aggiornamenti dal mondo giallorosso.

Roma particolarmente attiva sul mercato: ecco le ultime in casa giallorossa dopo il pareggio interno contro il Milan. Dopo il pareggio interno ottenuto contro il Milan, la Roma tiene d’occhio il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Una delle priorità della dirigenza capitolina è un esterno mancino, dal momento che sembra ormai imminente il ritorno anticipato di Tsimikas al Liverpool. Ruggeri (LaPresse) – calciomercato.it L’ultima idea della Roma è un vecchio pupillo di Gian Piero Gasperini, ovvero Matteo Ruggeri che l’estate scorsa ha salutato l’ Atalanta per trasferirsi all’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dall’Atalanta alla Roma: Gasperini riabbraccia un suo pupillo

Approfondimenti su dall atalanta

Prima della sfida tra Atalanta e Roma, l’amministratore delegato Luca Percassi ha espresso dispiacere per l’assenza di alcuni giocatori e ha commentato l’emozionante sfida contro Gasperini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Atalanta-Roma: Gasperini in conferenza stampa

Ultime notizie su dall atalanta

Argomenti discussi: Napoli, ecco il primo acquisto del mercato di gennaio; Raspadori, frecciata alla Roma: L'Atalanta è sempre stata la mia prima scelta; Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; Raspadori, stoccata alla Roma: Atalanta prima scelta, qui il progetto migliore.

Raspadori, frecciata alla Roma: L'Atalanta è sempre stata la mia prima sceltaIl trasferimento di Giacomo Raspadori ha rappresentato la telenovela dell'inizio del calciomercato di gennaio. In uscita dall'Atletico Madrid, l'attaccante era a un passo dalla Roma, prima di decidere ... msn.com

L’Atalanta batte 1-0 la Roma di Gasperini e risale a otto punti dal quarto postoGasp è tornato allo stadio di Bergamo tra gli applausi, i cori e gli striscioni degli ultrà della Curva Nord ma è uscito sconfitto dal duello tattico con l’allievo Palladino, suo ex giocatore ai tempi ... sport.quotidiano.net

La Lazio è pronta a mettere a segno un paio di colpi di mercato: in arrivo Daniel Maldini dall'Atalanta ed Edoardo Motta dalla Reggiana. - facebook.com facebook

Atalanta, sradicata la quercia donata a Bergamo dall'Athletic: indignazione in città x.com