Dall’artigianato indipendente alle produzioni creative torna l' appuntamento con ' Markettino'

Domenica 8 febbraio, presso l’ex Teatro Verdi di Ferrara, torna ‘Markettino’, l’appuntamento dedicato all’artigianato indipendente, al vintage e alle produzioni creative. La prima edizione del 2026 offre un’occasione per scoprire realtà locali e approfondire l’artigianato, in un contesto che valorizza l’unicità e la qualità delle produzioni indipendenti. Un evento pensato per gli appassionati di design, creatività e tradizione, in un’atmosfera semplice e autent

Domenica 8 Febbraio l'ex Teatro Verdi ospiterà la prima edizione 2026 di 'Markettino', l'evento ferrarese dedicato all'artigianato indipendente, al vintage e alle produzioni creative. Un appuntamento ormai ricorrente per la città, che questa volta si svolgerà in un contesto completamente al coperto. Dalle 10 alle 19, i visitatori potranno esplorare una selezione di espositori provenienti dal mondo dell'artigianato, dell'abbigliamento vintage, dell'illustrazione e delle produzioni indipendenti. Un mercato contemporaneo in cui scoprire pezzi unici, idee regalo originali e nuovi talenti del territorio.

