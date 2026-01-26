Dalla teoria alla realizzazione tre corsi di pittura ad acquerello con Alberto Lunghini

L'associazione Spazio Aperto Ferrara presenta tre corsi di pittura ad acquerello con il maestro Alberto Lunghini. Le lezioni si svolgono presso i propri spazi di via Carlo Mayr 69, offrendo un percorso che va dalla teoria alla pratica. Un'opportunità per approfondire le tecniche dell'acquerello in un ambiente dedicato alla crescita artistica e culturale.

L'associazione di promozione sociale ‘Spazio Aperto Ferrara’ organizza nei propri spazi di via Carlo Mayr 69 un corso di pittura ad acquarello a cura del maestro Alberto Lunghini. Il corso è suddiviso in più incontri (minimo 3) per la durata di 3 ore ciascuno tutti i mercoledì pomeriggio a.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

