Dal Pakistan a Modena attraverso l' inferno della Libia e il mare | la storia di Asaam

Asaam, giovane originario del Pakistan, racconta il suo percorso di vita, segnato da esperienze in Libia e in mare, prima di arrivare a Modena. A soli 16 anni ha intrapreso un viaggio difficile nella ricerca di un futuro migliore, che oggi lo vede stabilizzato e impegnato nella sua nuova città. La sua storia riflette le sfide di molti giovani migranti e la volontà di costruire un nuovo inizio.

"A 16 anni è iniziata la storia del mio viaggio per spostarmi dal mio paese d'origine, il Pakistan, e cercare un futuro migliore" - comincia a raccontare Asaam, che oggi ha 19 anni, vive e lavora a Modena.E' partito da solo, affrontando un viaggio clandestino lungo e pericoloso. Attraversa Paesi.

